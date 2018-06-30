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У белорусских школьников заканчивается период бесплатного проезда

30 июня 2018 14:11
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Новости Беларуси. Уже 1 июля им вновь придется оплачивать услуги общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исключение составят учащиеся Минска: безвозмездно пользоваться городским транспортом они могут круглый год.

У белорусских школьников заканчивается период бесплатного проезда-1

Напоминаем, что согласно постановлению Совета Министров без оплаты проезжать от места проживания к месту учебы школьники могут с сентября по июль. Вопрос с оплатой в оставшиеся два месяца каждый регион вправе решать самостоятельно.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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