У белорусских школьников заканчивается период бесплатного проезда

Новости Беларуси. Уже 1 июля им вновь придется оплачивать услуги общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исключение составят учащиеся Минска: безвозмездно пользоваться городским транспортом они могут круглый год.

Напоминаем, что согласно постановлению Совета Министров без оплаты проезжать от места проживания к месту учебы школьники могут с сентября по июль. Вопрос с оплатой в оставшиеся два месяца каждый регион вправе решать самостоятельно.