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Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска

21 марта 2020 16:21
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет напоминает, что вернуться из Литвы домой белорусы могут через три пункта пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска-1

Транзитный коридор будет работать до 0 часов 23 марта. До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка».

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше. Экстренную помощь с выездом и необходимую информацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.

Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска-4

Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска-6

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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