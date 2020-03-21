Вернуться из Литвы на родину белорусы могут через три пункта пропуска

Новости Беларуси. Госпогранкомитет напоминает, что вернуться из Литвы домой белорусы могут через три пункта пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транзитный коридор будет работать до 0 часов 23 марта. До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка».

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше. Экстренную помощь с выездом и необходимую информацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.