Вернуть «Тутэйшых» и поставить спектакль про Шагала. Что ещё в планах Купаловского театра

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы – Павел Латушко.
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Янки Купалы:
Мы працуем над гастролямі па замежжу. Ужо падпісана некалькі дамоваў. І прапрацоўваем нашы гастролі ў Рэспубліцы Беларусь. Так што мы пачалі праэктаваць Малую сцену нашага тэатра, дзякуючы падтрымцы міністэрства культуры Беларусі і спадзяемся завершыць праэктаванне рамонту Малой сцены насупрауь галоўнага будынка Купалаўскага тэатра напрыканцы будучага года. І я мару, мару – каб жыць, трэба марыць, – што ў наступным годзе мы адчынім Малую сцэну Купалаўскага тэатра.
Дзе Купалаўскі тэатр запатрабаваны за мяжой?
Павел Латушко:
Калі мы кажам пра фэстывальны рух тэатра, то ён можа быць запатрабавальны практычна ва ўсіх кутках свету. Калі мы кажам ментальна, то мы бліжэй да еўрапейскай культурнай абшары. І мы плануем прадставіць наш штат – ужо падпісана адпаведная ўмова ў Парыжы. Мы плануем ў бліжэйшым часе на памежжы верасня-кастрычніка выступіць у Беластоку ў рамках фестываля. Мы пачалі перапіску з Люблінскім тэатрам. Дарэчы цікава, што Люблінскі тэатр праэктаваў архітэктар Казлоўскі, які з’яўляецца аўтарам архітэктурнага праэкта нашага Купалаўскага тэатра.
Плануем аднавіць пастаноўку «Тутэйшых». «Кароль Лір», Шэкспір у нашых планах. Мы запрашаем расійскага рэжысёра-харэографа, які ставіць харэаграфічныя пастаноўкі, Зямлянскага. І гэты спектакаль будзе прысвечаны хутчэй за ўсё Марку Шагалу – выдатнаму прадстаўніку нашай беларускай зямлі, які праславіў беларускую зямлю ва ўсім свеце, «Ідылія», Дунін-Марцінкевіч – гэтыя бліжэйшыя планы, я думаю, чатыры спектаклі, якія мы маем у планах паставіць у наступным годзе.