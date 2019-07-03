Вернуть «Тутэйшых» и поставить спектакль про Шагала. Что ещё в планах Купаловского театра

Плануем аднавіць пастаноўку «Тутэйшых». «Кароль Лір», Шэкспір у нашых планах. Мы запрашаем расійскага рэжысёра-харэографа, які ставіць харэаграфічныя пастаноўкі, Зямлянскага. І гэты спектакаль будзе прысвечаны хутчэй за ўсё Марку Шагалу – выдатнаму прадстаўніку нашай беларускай зямлі, які праславіў беларускую зямлю ва ўсім свеце, «Ідылія», Дунін-Марцінкевіч – гэтыя бліжэйшыя планы, я думаю, чатыры спектаклі, якія мы маем у планах паставіць у наступным годзе.