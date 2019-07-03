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Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні

03 июля 2019 12:23
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Новости Беларуси. Гость выездной студии СТВ в центре Минска – один из самых известных белорусов – народный артист Беларуси, руководитель легендарного ансамбля «Сябры», почетный житель города Минска Анатолий Ярмоленко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні-1

Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Что для вас лично значит понятие «независимость»?

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні-4

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні-6

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Во-первых, хочу всех поздравить с праздником. Когда праздник начинается з «Сяброў», то праздник будет отличный.

Когда-то в начале 90-х годов в моем репертуаре появилась песня «Шлях да Беларусі». Мы не просто шли к своей Беларуси. Сегодня мы независимое государство. Сегодня нас знают в мире.

Когда я в первый раз поехал за границу, казалось, что это другая планета. Сейчас уже не так, уже у нас много чего появляется на том уровне, какой есть в каждой европейской стране. Это отмечают все, кто приезжают к нам в гости. Мы должны гордиться тем, что у нас есть, дорожить этим.

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні-9

Полное интервью с Анатолием Ярмоленко смотрите в видеоинформации.

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Ярмоленко # Яна Шипко # Фотофакт

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