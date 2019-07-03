Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Во-первых, хочу всех поздравить с праздником. Когда праздник начинается з «Сяброў», то праздник будет отличный.

Когда-то в начале 90-х годов в моем репертуаре появилась песня «Шлях да Беларусі». Мы не просто шли к своей Беларуси. Сегодня мы независимое государство. Сегодня нас знают в мире.

Когда я в первый раз поехал за границу, казалось, что это другая планета. Сейчас уже не так, уже у нас много чего появляется на том уровне, какой есть в каждой европейской стране. Это отмечают все, кто приезжают к нам в гости. Мы должны гордиться тем, что у нас есть, дорожить этим.