Прямой эфир

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

03 июля 2019 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-1

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-3

Это место, к слову, уже давно стало эпицентром молодежных активностей – с живой музыкой и неповторимой атмосферой. Там работает наша съемочная группа. С подробностями – корреспондент Дмитрий Боярович.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-6

Дмитрий Боярович, СТВ:
3 июля в Верхнем городе с утра проходит концертная программа. На сцене уже выступила знаменитая группа «Стары Ольса».

Также около Дворца спорта развернулась зона фуд-корта и точки торговли сувенирами ручной работы.

С каким настроением пришли сюда минчане и гости города, смотрите в видеоинформации.

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-9

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-11

Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля-13

# Беларусь помнит # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?
03 июля 2019 12:45

Как проходит репетиция Тимы Белорусских перед выступлением в День Независимости?

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні
03 июля 2019 12:23

Анатолий Ярмоленко в День Независимости: Нас сёння ведаюць у свеце. Людзі ў захапленні

«Мама дала ему часть своей печени». Самому маленькому ребёнку, которому трансплантировали орган в Беларуси, было 4 месяца
03 июля 2019 11:58

«Мама дала ему часть своей печени». Самому маленькому ребёнку, которому трансплантировали орган в Беларуси, было 4 месяца