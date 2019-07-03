Живая музыка в средневековом стиле, фуд-корты и атмосфера праздника: что происходит в Верхнем городе 3 июля

Новости Беларуси. 3 июля развлекательные программы проходят во всех районах Минска. По традиции, главные праздничные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место, к слову, уже давно стало эпицентром молодежных активностей – с живой музыкой и неповторимой атмосферой. Там работает наша съемочная группа. С подробностями – корреспондент Дмитрий Боярович.