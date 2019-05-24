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Похолодание и грозы. Штормовое предупреждение объявили синоптики на выходные

24 мая 2019 07:57
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Новости Беларуси. Атмосферный фронт с Балтики несёт в Беларусь дожди и грозы. Штормовое предупреждение объявили синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следом за жёлтым уровнем опасности похолодает.

Похолодание и грозы. Штормовое предупреждение объявили синоптики на выходные-1

Выходные пройдут без июльской жары. Меньше всего непогода затронет юго-восток страны. Здесь, в отличие от других регионов Беларуси, столбики термометров днём будут достигать отметки +23 градуса.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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