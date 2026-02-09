Вернулись с золотом – белорусы завоевали высшие награды Международного турнира юных математиков

Из Армении с триумфом. Белорусские школьники и студенты завоевали высшие награды на международном турнире юных математиков. Команда выиграла оба отборочных боя, а в финале завоевала диплом I степени и золотые медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одаренные ребята обошли соперников из России, Германии, Индии, Китая, Пакистана, Румынии и Таиланда. Турнир организовал Ереванский госуниверситет с поддержкой БГУ. Познакомилась с победителями и наш корреспондент Влада Родовская.

Для кого-то формулы на доске лишь набор цифр и букв, а для Дениса Зинина – очередная интересная задачка. Будущий ученый стал углубленно заниматься математикой еще в пятом классе. Сложный мир цифр увлек своей неординарностью и возможностью для новых открытий.

Денис Зинин, студент Белорусского государственного университета:

Если науку рассматривать как какую-то дисциплину об изучении окружающей среды, то математика это не наука. Это просто набор каких-то абстрактных знаний, которые появляются практически из ниоткуда. Они удивительным образом, эти знания, подходят под описания окружающего мира. Это ничего себе совпадение! Денис Зинин – один из участников белорусского «дримтима», который покорил «АЙТЮМ» – Международный математический турнир юных математиков. Молодые ребята обошли восемь команд из разных стран и стали лучшими. Наши повелители цифр – это школьники и студенты, которые уже с юных лет решали на раз самые сложные уравнения.

Максим Монастырский, студент Белорусского государственного университета:

У меня был хороший учитель математики, который меня познакомил с математикой. Мне было интересно заниматься, я много участвовал в олимпиадах. А «АЙТЮМ» – это новое направление. Это больше связано не с олимпиадами, а с исследовательской деятельностью. Особенность математического турнира в том, что задачи решают не за часы, как к примеру на олимпиадах, а месяцами. Азарт придает и формат турнира – пока одна команда защищается перед большой публикой (причем на английском языке), другая – задает вопросы и критикует. Настоящий математический бой.