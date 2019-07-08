«Сработали в плюс» Что получила столица от ІІ Европейских игр?

Что получила и чему научилась столичная торговля?

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый субъект хозяйствования, который отработал определённое время на мероприятии, так или иначе уже понимает, как планировать прибыль. Налоги пойдут в налоговую казну. Что касается торговли сувенирами, то на самом деле многое осталось за кадром. Это был первый опыт нашей республики, когда городской оператор ЦУМ-Минск занимался продажей сувениров. И дополнительно работников торговли пришлось принимать на работу – обучать. Одним из требований было знание иностранного языка. Порядка 250 человек сверх того, что магазин работал в своем штатном режиме. И та выручка, которая получена непосредственно от сувенирной продукции, говорит о том, что сработали в плюс.