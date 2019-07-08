Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?

Любишь кататься, люби и наличные носить. Техническая революция оставила минчанку без романтической прогулки на катамаране. Подробнее в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Любишь кататься, люби и наличные носить. Техническая революция оставила минчанку без романтической прогулки на катамаране. Подробнее в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Екатерина Кардаш с молодым человеком простояла длинную очередь за билетом, а получила от ворот поворот.
Екатерина Кардаш:
У меня была с собой только банковская карта. И мне сказали, что ей оплачивать нельзя – терминала нет. В итоге пришлось возвращаться на работу, которая находится, слава Богу, недалеко. Я сняла наличные. Хотели взять на полчаса катамаран, но нам сказали, что можно взять его только на час.
Девушка добавляет: на окне кассы не было ни одного предупреждения – лишь прейскурант.
Корреспонденты СТВ отправились к злополучному прокату.
Кассир в пункте проката катамаранов:
Только наличными. У нас здесь нет света, во-первых.
Корреспондент СТВ:
А если приходят иностранцы с банковскими карточками?
Кассир в пункте проката катамаранов:
Они уходят, снимают деньги и приходят либо идут на следующий прокат.
Ближайшая зона с лодками и катамаранами в 5 минутах ходьбы. Катамаран на двоих – 6 рублей. На четверых – за 10 рублей. Лодка – 8 рублей. Здесь за катание можно оплатить с помощью банковской карты. Правда, во время такой прогулки придется находиться в специальных жилетах около часа.
Кассир в пункте проката катамаранов:
Бывают исключения, когда очень маленькие дети – они могут не выдержать на воде. Приходят с детьми разного возраста от 2 лет, и мы тогда идем на уступки.
Съемочная группа СТВ насчитала в Минске около 5 таких пунктов проката. В середине недели здесь – шаром покати, зато по праздникам и выходным – яблоку негде упасть.
Минчане и гости столицы:
– На катамаране катались. С оплатой проблем не возникало.
– В аренду не брала, потому что у нас свои велосипеды имеются. И мы очень любим кататься на Комсомольском озере, там хорошие велодорожки.
– Я прилетел сюда из Израиля. Очень хочу на катамараны.
– На велосипеде я кататься не умею, к сожалению, а на катамаране страшно.
Сигвеи и самокаты, машинки и велосипеды – транспорт на любой возраст и вкус. Место, отмечает кассир, суперприбыльное: рядом торговый центр, Дворец спорта и едва ли не самая популярная у минчан площадка для отдыха.
Кассир проката:
Наличными. Безналичного нет. Мы на улице работаем, поэтому у нас так только. Электричества нет. Кассовая батарейка, и все.
Тем не менее, появились приложения, которые превращают смартфон в бесконтактную банковскую карту. С помощью новой технологии можно оплатить товары и услуги. Достаточно поднести гаджет к терминалу.
К слову, в Минске запускают «умную» систему велопроката. Уже закупили 3 тысячи единиц и более 250 электросамокатов. Чтобы взять транспорт в аренду, нужно скачать приложение, «привязать» к нему платежную карту и отсканировать код на руле или замке.