Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?

Кассир в пункте проката катамаранов:

Только наличными. У нас здесь нет света, во-первых.

Корреспондент СТВ:

А если приходят иностранцы с банковскими карточками?

Кассир в пункте проката катамаранов:

Они уходят, снимают деньги и приходят либо идут на следующий прокат.