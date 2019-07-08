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Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?

08 июля 2019 09:23
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Любишь кататься, люби и наличные носить. Техническая революция оставила минчанку без романтической прогулки на катамаране. Подробнее в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-1

Екатерина Кардаш с молодым человеком простояла длинную очередь за билетом, а получила от ворот поворот.

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-4

Екатерина Кардаш:   
У меня была с собой только банковская карта. И мне сказали, что ей оплачивать нельзя – терминала нет. В итоге пришлось возвращаться на работу, которая находится, слава Богу, недалеко. Я сняла наличные. Хотели взять на полчаса катамаран, но нам сказали, что можно взять его только на час.  

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-7

Девушка добавляет: на окне кассы не было ни одного предупреждения – лишь прейскурант.

Корреспонденты СТВ отправились к злополучному прокату.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-10

Кассир в пункте проката катамаранов:
Только наличными. У нас здесь нет света, во-первых.

Корреспондент СТВ:
А если приходят иностранцы с банковскими карточками?

Кассир в пункте проката катамаранов:
Они уходят, снимают деньги и приходят либо идут на следующий прокат.

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-13

Ближайшая зона с лодками и катамаранами в 5 минутах ходьбы. Катамаран на двоих – 6 рублей. На четверых – за 10 рублей. Лодка – 8 рублей. Здесь за катание можно оплатить с помощью банковской карты. Правда, во время такой прогулки придется находиться в специальных жилетах около часа.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-16

Кассир в пункте проката катамаранов:   
Бывают исключения, когда очень маленькие дети – они могут не выдержать на воде. Приходят с детьми разного возраста от 2 лет, и мы тогда идем на уступки.   

Съемочная группа СТВ насчитала в Минске около 5 таких пунктов проката. В середине недели здесь – шаром покати, зато по праздникам и выходным – яблоку негде упасть.    

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-19

Минчане и гости столицы:   
– На катамаране катались. С оплатой проблем не возникало. 
 
– В аренду не брала, потому что у нас свои велосипеды имеются. И мы очень любим кататься на Комсомольском озере, там хорошие велодорожки.   

– Я прилетел сюда из Израиля. Очень хочу на катамараны.

– На велосипеде я кататься не умею, к сожалению, а на катамаране страшно.

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-22

Сигвеи и самокаты, машинки и велосипеды – транспорт на любой возраст и вкус. Место, отмечает кассир, суперприбыльное: рядом торговый центр, Дворец спорта и едва ли не самая популярная у минчан площадка для отдыха.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-25

Кассир проката:   
Наличными. Безналичного нет. Мы на улице работаем, поэтому у нас так только. Электричества нет. Кассовая батарейка, и все.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-28

Тем не менее, появились приложения, которые превращают смартфон в бесконтактную банковскую карту. С помощью новой технологии можно оплатить товары и услуги. Достаточно поднести гаджет к терминалу.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-31

К слову, в Минске запускают «умную» систему велопроката. Уже закупили 3 тысячи единиц и более 250 электросамокатов. Чтобы взять транспорт в аренду, нужно скачать приложение, «привязать» к нему платежную карту и отсканировать код на руле или замке.   

Сколько стоит прокатиться на катамаране и можно ли оплатить билет банковской картой?-34

# Отдых # общество # Владислав Боев

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