«You can». Рассказываем о благотворительном IT-лагере

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель проекта «You can» – Екатерина Бриль и психолог-профориентолог – Анна Исаенко.

Шанс проявить себя. С 13 по 21 июля в Минске будет организован благотворительный ІТ-лагерь «You can». Это возможность для детей-сирот со всей страны сделать первые шаги в области информационных технологий.

Как появилась идея создания такого проекта, и какие цели, в первую очередь, он преследует?

Екатерина Бриль, руководитель проекта «You can»:

У меня есть подруга, она сама из Бреста и уже давно уехала жить в Европу. И она ко мне обратилась: «Кать, хочу приехать, волотёрить в какой-нибудь детский дом». Она вращается с людьми, которые очень известные айтишники. Они говорят: «Слушайте, девочки. Наверное, ехать – волонтёрить – как-то слишком просто. Давайте мы поставим хорошие, глобальные цели и организуем такой проект». Так как она из Бреста, мы решили организовать первый сезон нашего лагеря в Бресте.

В первую очередь, мы хотели показать детям-сиротам, которые остались без попечения родителей, в такой сложной ситуации, что они могут. И есть те люди, которые готовы протянуть руку помощи, готовы сказать «Мы здесь, мы рядом. И мы с вами добьёмся невероятных высот и успехов». Потому и не зря такое название: «Ты можешь».

Главная задача данного проекта – показать ребенку все возможности, которые существуют в мире, о которых все говорят. Но если в обычной семье родитель спокойно может отвести ребенка на ІТ-курсы, в ІТ-школы, и ребенок это прощупает, попробует, узнает, то такой возможности у детей, которые оказались в этой ситуации, к сожалению, нет. И мы предоставляем такую возможность.

Каким образом происходил отбор участников лагеря?