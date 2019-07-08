«You can». Рассказываем о благотворительном IT-лагере

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель проекта «You can» – Екатерина Бриль и психолог-профориентолог – Анна Исаенко.
Шанс проявить себя. С 13 по 21 июля в Минске будет организован благотворительный ІТ-лагерь «You can». Это возможность для детей-сирот со всей страны сделать первые шаги в области информационных технологий.
Как появилась идея создания такого проекта, и какие цели, в первую очередь, он преследует?
Екатерина Бриль, руководитель проекта «You can»:
У меня есть подруга, она сама из Бреста и уже давно уехала жить в Европу. И она ко мне обратилась: «Кать, хочу приехать, волотёрить в какой-нибудь детский дом». Она вращается с людьми, которые очень известные айтишники. Они говорят: «Слушайте, девочки. Наверное, ехать – волонтёрить – как-то слишком просто. Давайте мы поставим хорошие, глобальные цели и организуем такой проект». Так как она из Бреста, мы решили организовать первый сезон нашего лагеря в Бресте.
В первую очередь, мы хотели показать детям-сиротам, которые остались без попечения родителей, в такой сложной ситуации, что они могут. И есть те люди, которые готовы протянуть руку помощи, готовы сказать «Мы здесь, мы рядом. И мы с вами добьёмся невероятных высот и успехов». Потому и не зря такое название: «Ты можешь».
Главная задача данного проекта – показать ребенку все возможности, которые существуют в мире, о которых все говорят. Но если в обычной семье родитель спокойно может отвести ребенка на ІТ-курсы, в ІТ-школы, и ребенок это прощупает, попробует, узнает, то такой возможности у детей, которые оказались в этой ситуации, к сожалению, нет. И мы предоставляем такую возможность.
Каким образом происходил отбор участников лагеря?
Анна Исаенко, психолог-профориентолог:
Мы провели тестирование, главным образом, измеряя сферу интересов. Если ребенок проявляет интерес к технике, математике, физике, информатике, к иностранному языку и даже к ИЗО, если он мечтает быть художником в ІТ, то welcome! И этот лагерь «You can» – это возможность примерить на себя самые разные айтишные профессии. Девелопера, тестировщика, сценариста, промоутера, дизайнера.
Как построен режим пребывания в лагере?
Екатерина Бриль:
Если бы был только компьютер, было бы слишком грустно. А вообще лагерь мы разделили на три части. В первой части у нас работают преподаватели из образовательной ІТ-школы, которые разработали специально программу под ребят по шести направлениям. Это интернет-маркетинг, веб-дизайн, программирование, финансы, журналистика, пиар и так далее. И задачи, которые будут стоять перед ребятами: каждая команда выбирает одну из 17 целей устойчивого развития и создает свой социальный проект для решения задачи, которую они выбрали. Но все это должно быть на стыке ІТ-технологий. Это будет какой-то сайт, это может быть мобильное приложение, это может быть безумная идея, на которую наш Парк высоких технологий скажет: да, мы это делаем, мы это реализуем.
Вторая половина дня построена таким образом, чтобы развлечь, растормошить ребят и показать, что все, что есть у нас в обычной жизни, оно тем или иным образом связано с тем, что они проходят утром с преподавателями. Например, перед тем как заниматься 3D-дизайном, есть преподаватель, которая занимается лепкой, и она дает ребятам пощупать, потрогать, чтобы они все это вылепили, сделали руками, развили свое воображение. И уже после этого welcome – мы вас просим за компьютер: рисуйте, воображайте, делайте, что хотите.
И самое главное, что появились партнеры, те люди, которые заинтересовались проектом. И они приезжают к нам после обеда с вдохновляющими, мотивирующими выступлениями. У нас были в прошлом году такие спикеры, которые приезжали не только из Беларуси. Они приезжали из Европы, России поддержать первый проект. Там сидели с открытым ртом просто все – что взрослые, что преподаватели, что дети. И вот после такого ты действительно понимаешь, что ты можешь все. Все возможно, даже невозможное!
Сколько будет длиться смена, где ребята будут проживать?
Екатерина Бриль:
Смена будет с 13 по 21 июля на территории Минска на базе одного из гостиничных комплексов, который предоставил нам автомобильный завод.
Планирует ли проект курировать ребят после завершения смены?
Екатерина Бриль:
Мы планируем продолжать проект. Один из партнеров готов забрать детей и готовить их к централизованному тестированию, но при условии, что дети сами загорятся желанием и скажут: «Да, мы хотим действительно. Нам это понравилось, нам это нужно». Хотим, чтобы проект поддержали все, чтобы увидели его значимость. К нам уже присоединяются ІТ-компании. И не только ІТ. Чтобы к нам присоединились все компании, которые действительно вкладываться в образование детей и считают это важным, нужным. И поддержать проект на масштабном, национальном уровне.