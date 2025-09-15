Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела карателя Винницкого

Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела о геноциде белорусского народа. На этот раз производство открыто в отношении Осипа Винницкого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каратель лишил жизни не менее 403 человек, из них по меньшей мере 146 детей. Также зафиксирован 31 факт покушения на жизни. Известно, что Винницкий принимал участие в сожжении ряда деревень, в том числе Хатыни. Умер каратель в 1997-м. Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства его вины. Материалы уголовного дела составляют 26 томов.

Кирилл Чубковец, заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе предварительного следствия установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого в составе 118-го батальона охранной полиции, собраны доказательства его виновности в совершении убийств, жестоких убийств, в том числе путем сожжения людей заживо – свыше 400 жителей Беларуси. И в основном это были старики, женщины, дети, то есть люди, которые не могли оказать карателям никакого сопротивления и противостоять им.

В истории суверенной Беларуси это уже четвертое уголовное дело в отношении нацистского палача, которое рассматривается судом. Судебное заседание проходит в открытом режиме.