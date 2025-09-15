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Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела карателя Винницкого

15 сентября 2025 11:24
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Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела о геноциде белорусского народа. На этот раз производство открыто в отношении Осипа Винницкого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела карателя Винницкого-2

Каратель лишил жизни не менее 403 человек, из них по меньшей мере 146 детей. Также зафиксирован 31 факт покушения на жизни. Известно, что Винницкий принимал участие в сожжении ряда деревень, в том числе Хатыни. Умер каратель в 1997-м. Генеральной прокуратурой собраны неопровержимые доказательства его вины. Материалы уголовного дела составляют 26 томов.

Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела карателя Винницкого-4

Кирилл Чубковец, заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси:
В ходе предварительного следствия установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого в составе 118-го батальона охранной полиции, собраны доказательства его виновности в совершении убийств, жестоких убийств, в том числе путем сожжения людей заживо – свыше 400 жителей Беларуси. И в основном это были старики, женщины, дети, то есть люди, которые не могли оказать карателям никакого сопротивления и противостоять им.

В истории суверенной Беларуси это уже четвертое уголовное дело в отношении нацистского палача, которое рассматривается судом. Судебное заседание проходит в открытом режиме. 

# Великая Отечественная война # Кирилл Чубковец # Верховный суд Республики Беларусь # Судебная система Беларуси

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