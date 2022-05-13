Макей: Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путём

Беларусь выступает за укрепление многостороннего взаимодействия государств – участников Содружества и более тесную координацию действий на внешнем контуре. Об этом во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил Владимир Макей. Встреча прошла в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. В складывающейся военно-политической обстановке особое внимание уделили теме противодействия современным вызовам и угрозам международной безопасности. Не обошли стороной и международную повестку, в том числе ситуацию в Украине.

Выступая перед коллегами, глава МИД нашей страны подчеркнул, что Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вместе с тем попытки ограничения участия Минска и Москвы в международных процессах могут подвергнуть дополнительному риску перспективу мирных переговоров, в организации которых значительную роль сыграла и Беларусь.

По итогам заседания стороны подписали ряд документов. Все они касаются будущего сотрудничества во внешнеполитической и гуманитарной сферах. В Душанбе глава белорусского МИД также провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с министрами иностранных дел Казахстана и Таджикистана.