Пострадали 279 населённых пунктов. В Беларуси убирают последствия непогоды

Новости Беларуси. Последствия непогоды ликвидируют в Беларуси. От грозового фронта и шквалистого ветра пострадало 279 населенных пунктов, без электричества остались более полутора тысяч. Повреждены кровли порядка 600 строений – домов, социальных объектов и хозпостроек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сильные порывы ветра стали причиной падения более 270 деревьев, повреждено 43 автомобиля, на железнодорожных путях в Могилевской области произошла остановка в движении четырех пассажирских поездов. Непогода 12 мая привела и к человеческим жертвам: погибли два человека, еще трое травмированы. Также повреждены линии электропередачи во многих населенных пунктах. На утро 13 мая электроснабжение восстановили в 13:50. Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно. Задействованы около 300 бригад и порядка 500 единиц техники.