Верблюд переселился сюда из цирка. Кого ещё можно увидеть и погладить в контактном зоопарке под Раковом

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ну, что витаминки. Александр Столярский, владелец агроусадьбы:

Да, он такой добренький, такой ласковый. В глаза смотрит, когда кормишь. Стоит его не покормить, он, долго не думая, сразу плюнет.

Анастасия Макеева:

Все, не будем больше кормить. Александр Столярский:

Хорошая девочка, послушная. Говорят, что осел упрямый – нет, послушание полное.

Анастасия Макеева:

Полчаса от Минска. Гродненская трасса – и перед вами настоящая экзотическая планета, где вас встретят более 20 замечательных животных и птиц. И такой вот кролик.

Превратить участок леса в парк животных может только человек, влюбленный в природу. Александр Столярский – учитель химии и биологии, натуралистом был с детства. Купил дом в живописном Воложинском районе и стал на путь фермерства. В его благородном хозяйстве 20 лошадей и 50 пони. А здесь, в деревне Михалово – отдушина – контактный зоопарк.

Александр Столярский:

Долгожитель нашего зоопарка – лама по кличке Арина. Была в Гродно в частном хозяйстве, потом была выкуплена дрессировщиком, работавшим в Белгосцирке. Но, к сожалению, так случилось, что человек умер, и номер распался. Я выкупил ее просто в память об этом человеке. Ей уже 13 лет, для ламы это серьезный, почтенный возраст. А вот кавалера мы купили не очень давно. Хорошо ладят, но пока с потомством у нас вопрос.

Посреди сосен зверушки чувствуют себя, как в санатории. Просторные вольеры и сказочные избушки обезопасили от лесных хищников и бродячих собак.

Александр Столярский:

Гусь больше лисы в 3 раза, она его все равно волокла к своим детям, потому что надо было их кормить.

Завтраки-ужины, поилки-автоматы, стрижки, генеральные уборки – все включено. Собственное хозяйство помогает обеспечивать братьев меньших кормами. Заботятся семейным подрядом о каждом.

Александр Столярский:

Голова коровы, хвост коня. Яки хуже всех животных переносят жару. Ставили ей опрыскиватель с водой, чтобы хоть как-то можно было жару уменьшить.

Внуки придумывают имена и нарезают сезонные овощи для гостей, чтобы не кормили бургерами и картошкой фри. Анастасия Макеева:

Что в твои обязанности входит? Дарья Тарасюк, хозяюшка в зоопарке:

Я смотрю у всех воду. Если надо, наливаю.

Анастасия Макеева:

Кролики, наверное, твои любимчики? Дарья Тарасюк:

Да. Один тут кролик сбегал.

Анастасия Макеева:

Он живет тут с кабанчиками, ему не страшно? Дарья Тарасюк:

Он сам кусает этих свиней.

Анастасия Макеева:

На чем катаете, если можно? Дарья Тарасюк:

Если не будет такая жаркая погода, то можно покатать на лошадях.

Слава о «хвостатом» месте разлетелась быстро. Кто-то приносит экзотику прямо в руки, кто-то переселяется из зоопарков и цирков. Так было и с местной звездой. Довольный верблюд курсирует меж сосен, как корабль в пустыне. Артист охотно выполняет команды и рад новым селфи. В лицо не плюнет, а вот принять грязевые ванны после дождя любит. У всех есть маленькие слабости.

Александр Столярский:

Начинают наглеть, потому что как только видят маленьких деток с едой, могут повалить, еду забрать – все это получается в шутку, но детки плачут.

Когда брачный период – очень интересно танцуют. Самец делает гнездо, в песке выбирает все камешки, потом самка присаживается, снесет яйцо – и самец его охраняет. Если хочешь яйцо забрать, то надо его отвлечь, потому что он дерется.

В птичье царство слетелись со всех континентов. Гуси-лебеди, жар-птицы, бентамки, цесарки, страусы Эму. Хозяин старается заселить молодежь, чтобы росла контактной и радовала хорошим потомством.

Александр Столярский:

Знакомые разводят очень красивых уток (каюг) и индюками занимаются. Они привезли для освежения крови хороших представителей этих уток.

Вот и сейчас апартаменты готовят для павлинов и фазанов. Жизнь бурлит. Благодарные туристы – лучший стимул. Туристы:

Мы из России приехали, здесь проездом. Очень ухоженные животные, все так чистенько, аккуратненько. Животные доброжелательные. Понравилось.

Заряжают энергией, это настолько восхитительно! Не передать даже словами. А когда их еще можно покормить, это вообще замечательно. Как будто уехали далеко.

Анастасия Макеева:

Что вы взяли, чтобы угостить животных? Туристы:

Листья.

После зоотерапии в усадьбе можно отведать стейк из осетра, отлично попариться в русской баньке и даже загадать желание. Этому дубу-красавцу уже 200 лет. Если внимательно присмотреться, над нами настоящая шапка положительной энергии. Так что можно зарядиться на предстоящий месяц.

Когда пандемия пойдет на спад, будут развивать свою фишку – экодрайвинг. С ветерком катать на дилижансе по воложинским красотам и колоритным усадьбам. К тому же, рядом Ислочь – идеальная река для сплава на байдарках.

Поклонников истории ожидает еще один сюрприз.

Александр Столярский:

Сегодня люди говорят, что здесь одна из самых больших коллекций в Беларуси сельскохозяйственных инструментов – все, что тягали лошади. Тут есть транспортный раздел: телеги, брички, сани.