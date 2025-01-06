Как избавиться от постакне? О методах лечения рассказала врач-дерматолог

Постакне – настоящая проблема огромного количества людей. Это последствие угревой болезни, которая проявляется в виде атрофии кожи в местах высыпаний и указывает на глубину поражения в силу воспаления в конкретной области.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

Постакне может появляться на любом участке кожи, но именно в том месте, где появлялся воспалительный элемент. Это может быть кожа лица, спины, груди, бедер. В каком же случае может появиться постакне? Затяжное течение угревой болезни средней либо тяжелой степени тяжести. Иногда на коже появляется большое количество глубоких воспалительных либо воспалительно-гнойных элементов, что может провоцировать появление следов постакне.

Еще одна частая причина такого состояния – механические повреждения. Зачастую при самостоятельных попытках выдавить элементы пациенты травмируют свою кожу. Это может привести к появлению коричневого пигмента, который в дальнейшем требует дополнительного лечения. Татьяна Вертиховская:

Также на коже могут появляться рубцы. Они делятся на атрофические, гипертрофические и келоидные. Чаще всего встречаются атрофические рубцы. Они представляют собой углубленные участки кожи в виде плотных образований соединительной ткани. Гипертрофические рубцы возникают вследствие избыточного разрастания фиброзной соединительной ткани. Такой рубец возвышается над поверхностью кожного покрова. На ощупь он обычно плотный. Появляется такой рубец в течение месяца после острого процесса.

Пациенты с постакне могут столкнуться и с келоидным рубцом. Возвышается он над поверхностью кожи, может выходить за края очагов и обычно имеет ярко-красный или бордовый цвет. Со временем такие элементы могут разрастаться. Татьяна Вертиховская:

Что касаемо методов лечения постакне, чаще всего используют химические пилинги, лазерную терапию, фототерапию либо лазерную шлифовку. Микродермабразия либо дермабразия, микроигольчатая терапия, например, микронидлинг, мезотерапия, плазмотерапия, а также применение наружных средств с содержанием кислот, средств с содержанием витамина С, ниацинамидом.