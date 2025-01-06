В канун Рождества во Дворец Независимости прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Наши дети»

В этот предрождественский день волшебная сказка пришла во Дворец Независимости. В рамках благотворительного марафона «Наши дети» здесь прошли праздничные мероприятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них приняли участие около 300 ребят из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и столицы. Они стали не просто зрителями, но и полноценными участниками праздничного спектакля. По сюжету вместе с мальчиком Витей им нужно было пройти по следам Королевы Зимы и найти Снегурочку. Не обошлось и без сюрпризов. Маленьким зрителям подарили по-настоящему теплые подарки – зимний мерч Первого и сладкие угощения.

– Очень все понравилось, больше персонажей, и как они играли.

– Мне тоже все очень понравилось, было круто сыграно на сцене, все хорошо станцевали, показали себя. – Все очень красиво, мне все очень понравилось.

– Мне тоже все очень понравилось. Все организовано, все сделано.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

Ребята все сказали, и взрослые в том числе. Это тоже наша история Тюзовская. Мы любим, чтобы сказки были семейные, чтобы было смешно и детям, и взрослым, интересно. Они сказали, что все сказки во Дворце Независимости хорошие, но эта исключительная. Мы достигли того результата, который мы хотели, на все 100 %.