Прямой эфир

В канун Рождества во Дворец Независимости прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Наши дети»

06 января 2025 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В этот предрождественский день волшебная сказка пришла во Дворец Независимости. В рамках благотворительного марафона «Наши дети» здесь прошли праздничные мероприятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них приняли участие около 300 ребят из Гродненской, Гомельской, Брестской областей и столицы. Они стали не просто зрителями, но и полноценными участниками праздничного спектакля. По сюжету вместе с мальчиком Витей им нужно было пройти по следам Королевы Зимы и найти Снегурочку. Не обошлось и без сюрпризов. Маленьким зрителям подарили по-настоящему теплые подарки – зимний мерч Первого и сладкие угощения.

В канун Рождества во Дворец Независимости прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Наши дети»-4

Очень все понравилось, больше персонажей, и как они играли. 
Мне тоже все очень понравилось, было круто сыграно на сцене, все хорошо станцевали, показали себя.

Все очень красиво, мне все очень понравилось.
Мне тоже все очень понравилось. Все организовано, все сделано.

В канун Рождества во Дворец Независимости прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Наши дети»-6

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:
Ребята все сказали, и взрослые в том числе. Это тоже наша история Тюзовская. Мы любим, чтобы сказки были семейные, чтобы было смешно и детям, и взрослым, интересно. Они сказали, что все сказки во Дворце Независимости хорошие, но эта исключительная. Мы достигли того результата, который мы хотели, на все 100 %.

В канун Рождества во Дворец Независимости прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «Наши дети»-8

Всего же в праздничных мероприятиях во Дворце Независимости приняли участие около тысячи человек – в основном это дети-сироты и ребята из приемных и многодетных семей. Им внимание, теплота и забота особенно необходимы. Чтобы каждый маленький зритель мог оставить частичку праздника у себя, во время мастер-классов на празднике ребята сделали сувениры.

# Наши дети # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
Растёт будущая звезда. Что делать, если ваш ребёнок больше поёт, чем говорит
06 января 2025 13:44

Растёт будущая звезда. Что делать, если ваш ребёнок больше поёт, чем говорит

Католики отмечают праздник Трёх Королей, или Богоявление
06 января 2025 13:43

Католики отмечают праздник Трёх Королей, или Богоявление

Священник, создавший музей подвига советских военнопленных в Масюковщине, удостоен премии Президента
06 января 2025 13:38

Священник, создавший музей подвига советских военнопленных в Масюковщине, удостоен премии Президента