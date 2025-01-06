О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Лидия Ермошина: Хорошо, что не на курьих ножках.

Александр Осенко: Как вы к нам добрались, в нашу избушку?

Александр Осенко: Я могу заняться фаршем, а вы займетесь тестом.

Лидия Ермошина: Фуа-гра я не умею, поэтому будем пельмени.

Александр Осенко: Что будем с вами сегодня готовить?

Лидия Ермошина: Я просто боялась опозориться.

Лидия Ермошина: Подходили после этого и говорили: как вы не расплакались? Я сама не знаю.

Александр Осенко: Зал вам аплодировал на протяжении 5 минут стоя.

Александр Осенко: Как вы скажете.

Лидия Ермошина: Будем культурно резать или я по-простому буду делать?

Александр Осенко:

Как вы оцениваете эту электоральную кампанию?

Лидия Ермошина:

Человек, который во время ковида противостоял почти всему миру, его победить невозможно.

Александр Осенко:

Были ли попытки подкупить вас?

Лидия Ермошина:

Все поняли, что со мной каши не сваришь.

Александр Осенко:

Но с вами сваришь пельмени.