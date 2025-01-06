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О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»

06 января 2025 16:48
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Гостья выпуска – политический деятель Лидия Ермошина.

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Лидия Михайловна, здравствуйте.

Лидия Ермошина, государственный деятель:
Здравствуйте.

Александр Осенко:
Как вы к нам добрались, в нашу избушку?

Лидия Ермошина:
Хорошо, что не на курьих ножках.

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Что будем с вами сегодня готовить?

Лидия Ермошина:
Фуа-гра я не умею, поэтому будем пельмени.

Александр Осенко:
Я могу заняться фаршем, а вы займетесь тестом.

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Вас называют Железной леди.

Лидия Ермошина:
Я просто боялась опозориться.

Александр Осенко:
Страшно было?

Лидия Ермошина:
Неделю не спала вообще.

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Лидия Ермошина:
Будем культурно резать или я по-простому буду делать?

Александр Осенко:
Как вы скажете.

Александр Осенко:
Зал вам аплодировал на протяжении 5 минут стоя.

Лидия Ермошина:
Подходили после этого и говорили: как вы не расплакались? Я сама не знаю.

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Как вы оцениваете эту электоральную кампанию?

Лидия Ермошина:
Человек, который во время ковида противостоял почти всему миру, его победить невозможно.

Александр Осенко:
Были ли попытки подкупить вас?

Лидия Ермошина:
Все поняли, что со мной каши не сваришь.

Александр Осенко:
Но с вами сваришь пельмени.

# Интервью # Александр Осенко # Лидия Ермошина

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