Прямой эфир

26 декабря в Беларуси ожидаются снегопад и сильный ветер

25 декабря 2018 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду – 26 декабря.

По информации Белгидромета, на большей части Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

В некоторых районах возможны слабый туман и гололед, на отдельных участках дороги – гололедица.

В чём разница между гололёдом и гололедицей? (читать далее)

Местами по стране ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура составит от -4°C до -11°C, в западной части страны – от 0°C до -3°C. По востоку Беларуси температура может опуститься до -15°C.

Днем столбик термометра поднимется до -4°C до +2°C. 

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству
24 декабря 2018 18:04

«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству

Шествие Дедов Морозов в Минске-2018 – как это было. Репортаж СТВ
24 декабря 2018 17:02

Шествие Дедов Морозов в Минске-2018 – как это было. Репортаж СТВ

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах
24 декабря 2018 16:52

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах