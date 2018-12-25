26 декабря в Беларуси ожидаются снегопад и сильный ветер

Новости Беларуси. Снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду – 26 декабря.

По информации Белгидромета, на большей части Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

В некоторых районах возможны слабый туман и гололед, на отдельных участках дороги – гололедица.

В чём разница между гололёдом и гололедицей? (читать далее)

Местами по стране ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.

Ночью температура составит от -4°C до -11°C, в западной части страны – от 0°C до -3°C. По востоку Беларуси температура может опуститься до -15°C.

Днем столбик термометра поднимется до -4°C до +2°C.