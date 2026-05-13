Венок от посольства Беларуси в России возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Память о павших – это не дата в календаре, а обязанность, которая требует постоянного внимания и уважения, не ограничиваясь только 9 Мая. Эту мысль разделили участники памятного мероприятия в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата возложили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, представители белорусского дипведомства, общественные и политические деятели.
Общая трагедия и общая Великая Победа – то, что объединяет наши народы. Сейчас, когда на Западе пытаются цинично переписать историю и забыть подвиг советского солдата, сохранение правды становится вопросом национальной безопасности Союзного государства. Передать эту священную память поколениям, которые никогда не видели войны, – главный долг перед каждым погибшим за свободу Родины.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Традиция чтить память наших родных, близких, тех, кто воевал за нашу Победу, и то светлое будущее. Учитывая, что в Беларуси у нас такая традиция всегда была и все работники госорганов, предприятий, всегда в эти дни приходили возложить цветы, венки, отдать дань памяти на разных мемориалах, на разных памятниках. Это один из центральных мемориалов в России. Поэтому, конечно, мы не могли эту традицию тут не соблюдать.
Участники церемонии также возложили цветы к памятным знакам «Город-герой Минск» и «Брестская крепость-герой», установленным рядом с Вечным огнем на Аллее городов-героев у Кремлевской стены. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула.