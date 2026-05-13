Венок от посольства Беларуси в России возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Память о павших – это не дата в календаре, а обязанность, которая требует постоянного внимания и уважения, не ограничиваясь только 9 Мая. Эту мысль разделили участники памятного мероприятия в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата возложили посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, представители белорусского дипведомства, общественные и политические деятели.