В Беларуси планируют обновить учебную литературу

Единый подход и защита национальных интересов. В Беларуси создается государственная комиссия по подготовке учебников и пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Александр Лукашенко. Возглавит комиссию министр образования. В ее состав войдут авторитетные ученые, учителя-практики и депутаты, представители госорганов и общественных объединений.

Задача – обеспечить поэтапное обновление литературы на всех уровнях образования, опираясь на единые концептуальные подходы и в соответствии с государственными интересами.