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В Беларуси планируют обновить учебную литературу

13 мая 2026 17:13
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Единый подход и защита национальных интересов. В Беларуси создается государственная комиссия по подготовке учебников и пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Александр Лукашенко. Возглавит комиссию министр образования. В ее состав войдут авторитетные ученые, учителя-практики и депутаты, представители госорганов и общественных объединений. 

Задача – обеспечить поэтапное обновление литературы на всех уровнях образования, опираясь на единые концептуальные подходы и в соответствии с государственными интересами.

# Образование в Беларуси

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