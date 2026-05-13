В Литве началось принудительное отчуждение частной собственности для строительства военного полигона

Об этом заявили в Минобороны страны. Речь идет о территории практически в 15 тысяч гектаров, значительная часть которой – реликтовые леса, а также земли почти 2 тысяч частных владельцев, которых фактически поставили перед фактом изъятия их имущества.

Чтобы ускорить реализацию этого скандального проекта, было упрощено законодательство. Сейм изменил нормы, позволяющие значительно облегчить процедуру изъятия земли под нужды армии. Владельцам уже направлены сотни уведомлений о начале процесса, при этом обещают выплатить компенсации, но сроки растянуты до 2 лет, что только усиливает напряжение и недовольство жителей.

Несмотря на массовое недовольство – более 10 тысяч подписей под петицией против строительства полигона – власти настаивают на реализации проекта. В итоге должен появиться военный объект НАТО, рассчитанный на размещение до 4 тысяч солдат и офицеров для проведения учений в непосредственной близости от границы с Беларусью.