Индустрия дронов – как меняется рынок беспилотных систем

От внедрения нейросетей до подготовки операторов и инженеров нового поколения. Технологии беспилотных систем сегодня становятся одним из самых быстрорастущих направлений и в гражданской сфере, и в вопросах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии этой отрасли говорили в Белорусской государственной академии авиации, где прошел международный практический семинар с участием военных специалистов, ученых и производителей техники из Беларуси и России. В центре внимания – кооперация в рамках Союзного государства, создание собственных технологических решений и подготовка кадров для отрасли, которая развивается буквально на глазах.