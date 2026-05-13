Индустрия дронов – как меняется рынок беспилотных систем
От внедрения нейросетей до подготовки операторов и инженеров нового поколения. Технологии беспилотных систем сегодня становятся одним из самых быстрорастущих направлений и в гражданской сфере, и в вопросах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О развитии этой отрасли говорили в Белорусской государственной академии авиации, где прошел международный практический семинар с участием военных специалистов, ученых и производителей техники из Беларуси и России. В центре внимания – кооперация в рамках Союзного государства, создание собственных технологических решений и подготовка кадров для отрасли, которая развивается буквально на глазах.
От бескрайних сельхозугодий до городских перекрестков. Беспилотники стали привычной частью нашей повседневной жизни. Они служат аграриям, следят за безопасностью и патрулируют дороги и помогают исследователям. Спрос растет, а следом развивается и собственное производство летательных аппаратов.
Влада Родовская, корреспондент:
Этот беспилотный авиационный комплекс А10-V белорусской разработки. Он предназначен для ведения аэросъемки, может передавать данные в реальном времени и определять координаты наземных объектов. Такой беспилотник выполняет задачи, требующие длительного нахождения в воздухе.
Потребность в летательных аппаратах растет ежедневно. От гражданского сектора до выполнения боевых задач – областей применения становится все больше. Каким будет будущее беспилотной авиации, сегодня обсуждали в Минске. В академии авиации состоялся международный практический семинар. Ученые, военные, производители из Беларуси и России объединяют усилия, чтобы вывести БПЛА на принципиально новый уровень.
Игорь Яцкевич, ректор Белорусской государственной академии авиации:
Тема применения и развития беспилотных авиационных систем актуальна сейчас в различных сферах жизнедеятельности государства. Она постоянно на слуху. И это не только беспилотные авиационные системы, это в целом беспилотные системы. Это тренды современных технологий. И это одна из основных задач по укреплению нашего технологического суверенитета.
И если в военной отрасли беспилотная авиация – мастхеф (все из-за постоянных боевых столкновений, да и войны стали другими, более технологичными), то в гражданской плоскости есть куда стремиться. Мировые тренды задают высокую планку. В Китае занимаются разработкой 15-тонных беспилотников для перевозки хозяйственных грузов. К 2050 году планируется, что мир увидит первый беспилотный самолет для пассажирских перевозок.
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