Вениамин: то, что Господь хотел сообщить людям через своё Рождество, – ныне достояние каждого человека

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова поздравляю вас! Христос родился, Бог воплотился! Такие слова приветствия звучат в эти дни. Мы радуемся происшествию на землю Сына Божьего, Спасителя мира. Мы радуемся той великой любви, которую он имеет ко всему человеческому роду. И это проявляется в умолении, снисхождении на землю, возлегании в яслях, в пещере, перенесении различных трудностей, через что начинается жизнь Сына Божьего на земле. И то, что Господь хотел сообщить человеческому роду через свое Рождество, чем он пожелал исполнить человеческий род, это ныне достояние каждого человека. И хочется пожелать, чтобы радостью наполнялись сердца каждого человека, радостью наполнялись дома, трудовые коллективы, все наше общество, страна. Радость праздника и благословение Божие да пребудет с каждым из нас и на нашей белорусской земле и вдохновляет на все доброе и полезное, богоугодное. С Рождеством Христовым!