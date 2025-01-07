Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством

День, который дарит радость и надежду и вдохновляет на добрые поступки. У православных верующих Рождество Христово. Всем, кто его отмечает, крепкого здоровья, добра и взаимопонимания пожелал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах. Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий», – говорится в поздравлении Президента.