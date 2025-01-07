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Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством

07 января 2025 07:34
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День, который дарит радость и надежду и вдохновляет на добрые поступки. У православных верующих Рождество Христово. Всем, кто его отмечает, крепкого здоровья, добра и взаимопонимания пожелал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством-2

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию. Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах. Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий», – говорится в поздравлении Президента.

Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством-4

В честь праздника сегодня над всеми церквями Беларуси разносится колокольный звон, возвещая о пришествии Господа Иисуса Христа на землю, призывая верующих собраться вместе, чтобы отметить это великое событие. Божественные литургии начались еще с вечера и были соединены с всенощным бдением. В столице рождественскую службу возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

# Александр Лукашенко # Рождество

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