«Венгерская рапсодия» Листа помогает при половых проблемах у мужчин! Как музыка способна лечить?

Сегодня музыка – один из инструментов, который используют для диагностики различных состояний, для лечения и профилактики патологических процессов, для облегчения социальной адаптации и реабилитации у пациентов разных возрастов. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Негромкая мелодичная музыка оказывает седативное действие. Вальсовый ритм в три четверти также успокаивает, восстанавливает равновесие. Строевые марши чуть медленнее ритма сердечных сокращений в спокойном состоянии позволяют долго сохранять работоспособность, продолжать идти, не падая от усталости. Симфоническая музыка способна менять кислотность желудочного сока, поэтому прослушивание ее во время обеда может быть более чем кстати. Таким же действием обладает и хоровое пение.

Светлана Пашкевич, заведующая центром мозга Института физиологии НАН Беларуси: Есть такие исследования, когда подтвердили, что люди, которые поют, особенно народные песни, как пели бабушки, прабабушки и так далее, снижается уровень сахара и уровень артериального давления. Наверное, обращали внимание, что когда собирается вся семья и где-то не совсем правильные пищевые продукты, чтобы смягчить их действие, все дружно, хором поют. Это хоровое пение дает тот резонанс, который благоприятно действует на организм, не отрицательно, а очень хорошо.

Что касается классики, то у специалистов есть целая подборка мелодий для лечения тех или иных заболеваний. Головную боль снимет прослушивание полонеза Огинского, от бессонницы избавит «Баркарола» Оффенбаха, «Вальс цветов» Чайковского заживляет язву желудка, а «Венгерская рапсодия» Листа помогает при половых проблемах у мужчин.

А вот музыка Моцарта – в частности его соната до-мажор – удивительным образом действует на весь организм, и это явление даже получило название эффекта Моцарта – улучшает самочувствие, активизирует деятельность мозга, дарит заряд энергии, причем не только у человека.