Как снизить риск заражения гриппом? Подробности узнали у врача-терапевта

Грипп – это вирусное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути и вызывающие ряд неприятных симптомов. Как правило, развиваются они внезапно и включают высокую температуру, головную боль, слабость, боль в мышцах и суставах, кашель и насморк.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Данное заболевание имеет сезонный характер, преимущественно болеют люди в осенне-зимний период. Оно характеризуется высокой контагиозностью, то есть очень быстро распространяется вирус от человека к человеку. Достаточно быстро проявляются симптомы. Чаще всего начинается симптоматика с общей ломоты, слабости и повышения температуры, а потом уже присоединяются симптомы поражения дыхательных путей, заложенность носа, сухой кашель.

Причины возникновения гриппа – это вирус, который атакует дыхательную систему. Передается он воздушно-капельным путем от больного человека, а также через контакт с загрязненными поверхностями. Осложнения такого недуга могут быть серьезными и могут включать пневмонию, бронхит, сердечно-сосудистые осложнения и даже проблемы с почками. Особенно подвержены осложнениям пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Алеся Голубенко:

Чаще всего в период эпидемии гриппа мы ставим диагноз на основании клинической картины. Еще есть диагностика с помощью экспресс-тестов, которые можно приобрести в аптечной сети либо заказать через интернет. Но не всегда они могут нам давать точный результат, потому что есть погрешности в этих лабораторных тестах. При наличии клинической картины в период эпидзаболеваемости гриппа мы все равно расцениваем человека как больного грипп-инфекцией и лечим соответствующе.

Грипп имеет способность мутировать, что создает новые штаммы вирусы и способствует его быстрому распространению. Это объясняет необходимость ежегодной вакцинации против гриппа, чтобы защитить себя и окружающих от возможного заражения. Алеся Голубенко:

На сегодняшний день существует лечение, направленное именно на возбудителя вируса гриппа. Его нужно начинать в первые 48 часов, по возможности и раньше. Достаточно эффективный, назначается на пять дней и показывает хорошо свой эффект по уменьшению проявления вируса гриппа и профилактики осложнений от данного вируса.

Грипп – это заболевание, которое требует серьезного отношения и внимания. Следуя рекомендациям по профилактике и реагируя на симптомы вовремя, можно снизить риск заражения и минимизировать возможные осложнения.