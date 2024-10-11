Лесхоз проведёт акцию «Дай лесу новае жыццё». Рассказали, как присоединиться к восстановлению лесных массивов

Александр Стасевич, ведущий: Анастасия и Игорь, пока я не заблудился в трех соснах. Давайте поясним для меня простыми словами, почему возникла необходимость проведения этой акции? Это плановая акция или все-таки непогода внесла коррективы?

Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Наверное, два в одном, потому что долгие годы Минлесхоз инициирует осенью и весной проведение различных кампаний с привлечением широкой общественности. Как правило, мы осенью предлагали нашим гражданам помочь с наведением порядка в лесах – это тоже важная часть работы лесной отрасли. Это то, что делает наши леса красивыми, ухоженными, но этим летом мы наблюдали, как стихия и ураган нанесли существенный ущерб нашим лесным массивам. В связи с этим нам нужно восстановить потерянный ресурс. Вот так мы и предложили нашим гражданам присоединиться к этой кампании «Дай лесу новае жыццё».