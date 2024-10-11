Лесхоз проведёт акцию «Дай лесу новае жыццё». Рассказали, как присоединиться к восстановлению лесных массивов
Юлия Самусенко, ведущая:
Лесхоз проведет акцию «Дай лесу новае жыццё» по восстановлению ветровально-буреломных участков. Когда пройдет кампания по лесовосстановлению и как к ней можно присоединиться – спросим наших гостей.
В студии «Нового утра» Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, и Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
Александр Стасевич, ведущий:
Анастасия и Игорь, пока я не заблудился в трех соснах. Давайте поясним для меня простыми словами, почему возникла необходимость проведения этой акции? Это плановая акция или все-таки непогода внесла коррективы?
Анастасия Мацкевич, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Наверное, два в одном, потому что долгие годы Минлесхоз инициирует осенью и весной проведение различных кампаний с привлечением широкой общественности. Как правило, мы осенью предлагали нашим гражданам помочь с наведением порядка в лесах – это тоже важная часть работы лесной отрасли. Это то, что делает наши леса красивыми, ухоженными, но этим летом мы наблюдали, как стихия и ураган нанесли существенный ущерб нашим лесным массивам. В связи с этим нам нужно восстановить потерянный ресурс. Вот так мы и предложили нашим гражданам присоединиться к этой кампании «Дай лесу новае жыццё».
Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Акция проходит с 12 октября по 12 ноября. Ближайшие лесхоз и лесничество готовы принять в любой момент. Мы обеспечим всем посадочным материалом, встретим, покажем и проведем инструктаж. Лесоводы всегда рады помощи.
Подробности в видео.