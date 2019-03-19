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Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства

19 марта 2019 18:10
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Новости Беларуси. Бизнес-проект. В Беларуси проходит Неделя предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие проводится уже четвертый год подряд.

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-1

В течение недели по всей стране организуют круглые столы, конференции и дискуссии. Присоединилась к мероприятиям и Копыльщина. На базе государственного колледжа состоялся форум молодых предпринимателей. Кроме местных учащихся, свои бизнес-проекты защитили представители Вилейского и Слуцкого колледжей, а также гости из Пружан Брестской области.

Проекты касались различных сфер – это велотуризм, общественное питание, сельское хозяйство. Особенность идей – в минимизации затрат. Учащиеся готовы сами строить бизнес на базе своих учебных заведений. Во многих фундамент для малого предпринимательства уже заложен.

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-4

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-6

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-8

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-10

Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства-12

На форуме будущие бизнесмены рассмотрели вариант общей работы и развития проектов. Лучшим вручили дипломы и подарки.

Мероприятия, посвященные Неделе предпринимательства, продлятся до 24 марта.

Подробнее – в видеоинформации.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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