Велотуризм, общепит и сельское хозяйство. Какие проекты представила молодёжь в рамках IV Недели предпринимательства

Новости Беларуси. Бизнес-проект. В Беларуси проходит Неделя предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Мероприятие проводится уже четвертый год подряд.

В течение недели по всей стране организуют круглые столы, конференции и дискуссии. Присоединилась к мероприятиям и Копыльщина. На базе государственного колледжа состоялся форум молодых предпринимателей. Кроме местных учащихся, свои бизнес-проекты защитили представители Вилейского и Слуцкого колледжей, а также гости из Пружан Брестской области.

Проекты касались различных сфер – это велотуризм, общественное питание, сельское хозяйство. Особенность идей – в минимизации затрат. Учащиеся готовы сами строить бизнес на базе своих учебных заведений. Во многих фундамент для малого предпринимательства уже заложен.