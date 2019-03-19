17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты использовали белорусских женщин и детей словно лабораторных крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей заразили сыпным тифом, ожидая, что эпидемия перекинется на солдат наступающей советской армии. Если это не геноцид, то что? С прошедшими ад на земле встретился корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

То самое Озаричское болото. Весной 44-го нацистам удалось превратить его в ад на земле. Плач и скрежет зубов… Люди медленно умирали на обнесенных колючей проволокой болотных кочках от голода, холода и сыпного тифа. Словно подопытных животных женщин, стариков и детей сделали носителями смертельной болезни.

Умереть здесь было не самым страшным. Само ожидание смерти вселяло ужас. Геннадий Пархоменко побывал в аду, когда ему исполнилось всего 10.

Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти «Озаричи»:

Мать держит ребенка, он уже умер. Не может расстаться с ним. Проходишь дальше, наоборот: мать умерла, а дитя по ней лазит. Как сейчас стоит перед глазами штабель трупов – метров 18-20, один на один. Высотой – я пацан еще был – до груди мне где-то было. Старики, женщины и в основном дети.

Все они – сегодняшние свидетели одного из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой – были детьми. 5, 6, 10 лет... Эти картины дети войны пронесли через всю жизнь.

Олимпиада Зарецкая, узник лагеря смерти «Озаричи»:

Вторая загородь была с детьми. И вот этих деток по пояс в снег выкинули. И эти детки двое суток просили есть и плакали. А потом только стонали. Они так издевались, что не дай Бог. По плану, утвержденному лично Адольфом Гитлером, в район Озаричей из прифронтовых территорий согнали 50 тысяч человек. Замысел был дьявольски прост: из детей и женщин создать эпидемиологическую западню для наступавшей советской армии. «Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

По сути, в Озаричах было применено бактериологическое оружие. 17 тысяч жизней за девять дней ада – что это, если не геноцид в отношении целого народа? В самой Германии тема Озаричей долгое время была неудобной. Ведь лагеря смерти создавали не нацистские спецслужбы, а действующая армия, в рядах которой служили простые немцы, многие из которых вернулись домой. Историк Кристоф Расс сделал всё возможное, чтобы его соотечественники переосмыслили случившееся.