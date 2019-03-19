17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем
Новости Беларуси. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти. Один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой. Нацисты использовали белорусских женщин и детей словно лабораторных крыс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей заразили сыпным тифом, ожидая, что эпидемия перекинется на солдат наступающей советской армии. Если это не геноцид, то что?
С прошедшими ад на земле встретился корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
То самое Озаричское болото. Весной 44-го нацистам удалось превратить его в ад на земле. Плач и скрежет зубов… Люди медленно умирали на обнесенных колючей проволокой болотных кочках от голода, холода и сыпного тифа. Словно подопытных животных женщин, стариков и детей сделали носителями смертельной болезни.
Умереть здесь было не самым страшным. Само ожидание смерти вселяло ужас. Геннадий Пархоменко побывал в аду, когда ему исполнилось всего 10.
Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Мать держит ребенка, он уже умер. Не может расстаться с ним. Проходишь дальше, наоборот: мать умерла, а дитя по ней лазит. Как сейчас стоит перед глазами штабель трупов – метров 18-20, один на один. Высотой – я пацан еще был – до груди мне где-то было. Старики, женщины и в основном дети.
Все они – сегодняшние свидетели одного из самых бесчеловечных преступлений Второй мировой – были детьми. 5, 6, 10 лет... Эти картины дети войны пронесли через всю жизнь.
Олимпиада Зарецкая, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Вторая загородь была с детьми. И вот этих деток по пояс в снег выкинули. И эти детки двое суток просили есть и плакали. А потом только стонали. Они так издевались, что не дай Бог.
По плану, утвержденному лично Адольфом Гитлером, в район Озаричей из прифронтовых территорий согнали 50 тысяч человек. Замысел был дьявольски прост: из детей и женщин создать эпидемиологическую западню для наступавшей советской армии.
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По сути, в Озаричах было применено бактериологическое оружие. 17 тысяч жизней за девять дней ада – что это, если не геноцид в отношении целого народа?
В самой Германии тема Озаричей долгое время была неудобной. Ведь лагеря смерти создавали не нацистские спецслужбы, а действующая армия, в рядах которой служили простые немцы, многие из которых вернулись домой.
Историк Кристоф Расс сделал всё возможное, чтобы его соотечественники переосмыслили случившееся.
Кристоф Расс, профессор истории (Германия):
Это было крупнейшее преступление Вермахта. Крупнейшая депортация, как это называли, «ненужных едоков». Буквально этими людьми прикрывались при отступлении.
Сейчас идет процесс критического переосмысления истории, расширение знания людей об этой трагедии, в том числе в городах, откуда были дивизии, причастные к Озаричским лагерям.
Узнать больше об одной и самых трагических страниц своей истории предстоит и самим белорусам. Накануне памятной даты свет увидело новое историческое издание, посвященное Озаричской трагедии. Пожалуй, наиболее подробное исследование, посвященное лагерям смерти.