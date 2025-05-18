Для отделки первого храма Армянкой апостольской церкви привезли уникальные горные породы из Армении

Беларусь – страна, где царит межконфессиональный мир и на государственном уровне закреплено равенство всех религий. Первый в нашей стране храм Армянской апостольской церкви освятил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, который находится с официальным визитом в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храмовый комплекс выделяется неповторимым национальным колоритом. При строительстве преимущественно использовались белорусские материалы, а вот для отделки фасада и внутреннего убранства были привезены вулканический камень, базальт и травертин. Это не просто горные породы, а часть культурного кода Армении – воплощение ее природной красоты и прочности. Чтобы у армян появилась частичка родины на нашей земле, поспособствовали и белорусские власти.