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Под сильным обстрелом руководил восстановлением разрушенной линии связи! «Незабытые истории»

18 мая 2025 12:01
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Героической историей своего дедушки поделилась наша телезрительница.

Под сильным обстрелом руководил восстановлением разрушенной линии связи! «Незабытые истории»-1

Абазовский Герасим Антонович – участник страшных событий Великой Отечественной войны. Ему было 20 лет, когда его призвали в ряды Красной армии. С первых дней войны он участвовал в сражениях на разных фронтах. Герасим Антонович не любил «бренчать побрякушками» – так он называл уже в мирное время полученные им военные награды. Он просто выполнял свой долг. 

Дедушка не любил рассказывать о войне, о подвигах. Но о его героизме свидетельствуют наградные листы.

Под сильным обстрелом руководил восстановлением разрушенной линии связи! «Незабытые истории»-3

«Товарищ Абазовский в период летнего наступления войск 1 Украинского фронта обеспечил исключительно четкую службу на своем участке, в результате чего связь работала бесперебойно. 2 августа Абазовский находился на контрольно-телефонной станции № 445 в Порембы Дембске, во второй половине дня в это село ворвалась группа танков и бронетранспортеров противника. Товарищ Абазовский пренебрегая личной безопасностью под сильным обстрелом в течение трех раз лично обеспечил переговоры командующего 1-й гвардии танковой армии с командиром танковой бригады, ликвидировавшим прорвавшуюся группировку противника.

6 и 8 августа при массированных налетах авиации противника на переправу через реку Вислу товарищ Абазовский под сильной бомбежкой и пулеметным обстрелом с воздуха лично руководил восстановлением разрушенной линии связи. Связь была восстановлена вовремя и работала безотказно. Товарищ Абазовский достоин награждения орденом Отечественной войны II степени».

Под сильным обстрелом руководил восстановлением разрушенной линии связи! «Незабытые истории»-5

Приказом за безупречное выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество дедушка был награжден орденом Красного Знамени. Абазовский Герасим Антонович прошел все ужасы войны и научился ценить жизнь. Своим детям и внукам он смог передать свой главный девиз – беречь близких и всех, кто нуждается в защите.

# Великая Отечественная война

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