«И драники, и колдуны, и жаркое». Гомельчане отмечают День Независимости оригинально – там решили провести свята бульбы

Новости Беларуси. В Ветковском районе в День Независимости решили провести свята Бульбы, тем самым подчеркнув значимость нашего неофициального символа. Центр города буквально превратился в большой картофельный банкет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К празднику присоединилась наш корреспондент Анна Корольчук.

Эх, бульба-бульбачка, расці, галубушка! На знаменитый вопрос из советского кинофильма о количестве рецептов из картофеля мы можем отвечать часами. За рубежом нас называют бульбашами: в меню, культуре и сельском хозяйстве картофель для нас играет большую роль. Беларусь входит в десятку мировых лидеров по его производству, а по выращиванию корнеплода на душу населения мы вовсе занимаем первое место.

Тамара Радьковская, жительница Ветки:

В основном блюда придуманы из нашей картошки. И драники, и колдуны, и жаркое. Все только из бульбы, конечно, без мяса, без смаженки, без мачанки. Толстых блинов в Беларуси не бывает, так скажем. Всегда любой праздник в деревне проходит так.

Первый картофель появился на территории Беларуси в XVII веке. Заморский корнеплод сначала пришелся по вкусу вельможам, потом и простым крестьянам. Бульба спасала наш народ от голода после разрушительных войн и заняла главное место на столах и в сердцах белорусов. В Ветковском районе в День Независимости Беларуси решили отдать уважение этой кормилице и устроили смачнае бульбяное свята. Сельсоветы и организации представили около 20 традиционных подворий, на которых презентовали народные обряды и угощали гостей.

Мы без бульбы не можем. Рис нам не приедается, макароны тоже. А бульбу мы едим утром, вечером… И даже ночью! В этом году главный картофельный изыск нашей страны – драники – получили статус историко-культурной ценности Беларуси. Это одно из самых узнаваемых и популярных блюд белорусской кухни.

Анна Корольчук, корреспондент:

Тонкие и толстые, с хрустящей золотистой корочкой, с разными начинками и подливами. У каждой семьи есть свой любимый рецепт драников. Всего в Беларуси их насчитывают более 230. Ну што, пачастуемся? Смачна! Для тех, кто искал что-то новое, у хозяек были припасены и свежие кулинарные идеи.

Картошка-гармошка. Готовится очень быстро и легко. Чистим картошку, нарезаем вдоль, начиняем салом или домашними шкварками и запекаем в духовке. Кульминация праздника – городская дегустация кулинарных картофельных прысмакаў. Каждый из подворья несет лучшее блюдо на общий стол.

Нынче нашу бульбу з’елі

Каларацкія жукі.

Обойдемся мы без бульбы,

Ліш бы былі мужыкі!

В главный праздник страны жители и гости райцентра собрались вместе, так же как делали это наши предки столетия назад. По важным событиям накрывали столы всей деревней, наряжались, пели песни, водили хороводы и делились друг с другом радостью.