Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений

Новости Беларуси. Их оружие – инженерная мысль. Один из самых востребованных и в мирное время родов войск 21 января отмечает день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто здесь служит, совладают с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей.