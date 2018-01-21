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Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений

21 января 2018 12:14
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Новости Беларуси. Их оружие – инженерная мысль. Один из самых востребованных и в мирное время родов войск 21 января отмечает день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто здесь служит, совладают с техникой, способной пройти любые преграды, вплоть до минных полей.

Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений-1

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В прошедшем учебном году инженерные войска выполнили огромный объем мероприятий. Я, пожалуй, начну с самого важного – это более 23 тысяч взрывоопасных предметов обезбрежено тридцатью подвижными группами разминирования, соединениями воинских частей Вооруженных Сил. Кроме того, подразделения участвовали в строительстве низководных деревянных мостов.

Инженерные войска Беларуси отмечают день основания 21 января: какие задачи у этих подразделений-4

Помимо выполнения учебно-боевых задач, инженерные войска оказывают значительную помощь народному хозяйству: строят мосты, ликвидируют последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

# общество # Фотофакт # Андрей Кураков # Вооруженные силы Республики Беларусь

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