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Великий пост начинается у православных

18 марта 2024 07:20
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Не только самый продолжительный, но и самый сложный. Великий пост начинается 18 марта у православных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великий пост начинается у православных-1

Ближайшие 40 дней – это время покаяния, возможности побороть злую привычку и научиться никого не осуждать. Неслучайно накануне Великого поста у православных Прощеное воскресенье, когда верующие просят друг у прощения. Особо строго пост перед Пасхой держат в первую и в последнюю неделю – Страстную седмицу. Церковь совершает особые богослужения.

# Православные в Беларуси # общество

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