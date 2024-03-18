Великий пост начинается у православных

Не только самый продолжительный, но и самый сложный. Великий пост начинается 18 марта у православных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие 40 дней – это время покаяния, возможности побороть злую привычку и научиться никого не осуждать. Неслучайно накануне Великого поста у православных Прощеное воскресенье, когда верующие просят друг у прощения. Особо строго пост перед Пасхой держат в первую и в последнюю неделю – Страстную седмицу. Церковь совершает особые богослужения.