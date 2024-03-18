Приговор по делу палача Хатыни Катрюка огласят 18 марта

Дойти до каждого палача, дать их действиям надлежащую правовую оценку – продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 18 марта будет оглашен приговор по делу Катрюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацистский каратель лишил жизни около 400 человек. Уроженец Украины отличался особой жестокостью при выполнении операций, за что отмечался руководством фашистской Германии. При жизни Катрюк избежал суда. Гособвинение просит признать его виновным без назначения наказания. Известно, что это не последний подобный судебный процесс.

Сейчас изучается вопрос о привлечении к ответственности других карателей, принимавших участие в геноциде нашего народа. Во имя мира на родной земле белорусы, которые не понаслышке знают об ужасах войны и цене победы, сохранят историческую память.