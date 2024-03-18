Гродненские врачи впервые в стране начинают работать с ИИ

Ускорить постановку диагноза и снизить вероятность ошибки. Врачи Гродненской университетской клиники начинают использовать в работе искусственный интеллект. Нейросеть поможет расшифровать снимки, сделанные на МРТ, рентгене и КТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой метод в стране используют впервые. Идея возникла в первую очередь из-за накопленного архива. Раньше врачам приходилось вручную анализировать большое количество снимков, сравнивать их с изображениями разных лет. Теперь за считаные секунды это сможет сделать нейросеть. Компьютер изучит базу данных по заданным параметрам и предложит уделить повышенное внимание тем или иным зонам. Медики отмечают, что искусственный интеллект не заменит врача. Скорее, станет полезным инструментом в работе над постановкой диагноза.

Андрей Прокопович, врач лучевой диагностики Гродненской университетской клиники:

Инсульт – ишемические изменения головного мозга. Патология, требующая немедленного реагирования. Сканируется пациент, исследование попадает на сервер, нейронная сеть анализирует – она уже предобучена – обнаруживает патологию, и у нас появляется сообщение, что это исследование, поступающее на сервер, 98 % или 60 % – не имеет значения, с какой-то вероятностью содержит очаг, характерный для ишемического инсульта. Наша задача – сразу же обратить внимание на это исследование и подтвердить либо снять этот диагноз.