Главную сцену «Славянского базара» впервые помогут украсить дети

Свои работы могут представить художники в возрасте до 14 лет из любой страны. Главное условие – придерживаться темы и дать волю фантазии. Картины победителей станут элементами сценографии Летнего амфитеатра на концерте «Гости из будущего». К слову, этот масштабный детский проект с приглашением лучших творческих коллективов и популярных блогеров фестиваль примет впервые.

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:

Мне кажется, как видят люди фестивальный Витебск, так пускай это и будет отражено. Дальше наши дизайнеры с ними поработают, мы их обязательно всех оцифруем и как раз в контент этого концерта, визуальный контент, сценографический будут использованы эти рисунки. Мне кажется, это тоже неплохая традиция, новая, может быть, она приживется, чтобы зрители сами раскрашивали те мероприятия, на которые они ходят. А детские мероприятия обязательно должны быть раскрашены яркими красками.