«Великий Октябрь сделал очень многое для всего мира»: как в Минске отметили 100-летие Октябрьской революции

Новости Беларуси. Уже не юный Октябрь. 7 ноября отмечают 100-летие Великой революции. С вековым юбилеем соотечественников поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События осени 17-го года стали одними из самых значимых в ХХ столетии и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. Наша страна – одна из немногих, кто сохранил традицию празднования. Мероприятия по случаю столетнего юбилея Великого Октября прошли 7 ноября по всей стране. И пусть без былого размаха, но со знанием дела!

Столичная площадь Независимости, былая Ленина, сегодня зардела алым цветом гвоздик и красных флагов. Приверженцы идей октября пришли отдать свою дань памяти эпохальным событиям, тем, по которым крейсер «Аврора» не то салютовал, не то трагично ставил точку в имперской истории.

Георгий Атаманов, второй секретарь ЦК КПБ:

Этот тот праздник, благодаря которому белорусский народ впервые за всю свою историю начал строить свою, национальную, белорусскую государственность.

Алексей Камай, председатель Совета КПБ:

Самое главное достояние, что это народовластие, это социальная справедливость, это дружба людей, это взаимоотношения, это помощь. Вот что принес нам Октябрь. На этой основе единый народ бывшего Советского Союза победил в годы Великой Отечественной войны, и мы построили мощное социалистическое государство. Да, были просчеты. Были недостатки. Но они мизерные в сравнении с тем, что мы сделали и чего достигли наши деды, прадеды, наши мамы, папы и что мы сейчас имеем.

Конечно, революция дело неоднозначное. Залп крейсера «Авроры» все-таки привел к кровопролитию. Но тем не менее события 17-го привели к союзу нерушимых. И это факт. Исторический. Рожденные в СССР, отрочество которых приходилось хотя бы на последние годы мультигосударства, воспроизводят в памяти шумные демонстрации и октябрьский пир, посвященный переломной дате, когда имперские замашки потеснил пролетариат, от имени которого революционер всемирно масштаба Владимир Ленин и скандировал: «Вперед, товарищи, вперед!»

Роман Роль, член Лиги коммунистической молодежи Беларуси:

Для меня этот праздник – торжество справедливости, торжество правильных идей. Великий Октябрь сделал очень многое для всего мира, для России и для Беларуси. Без Великой социалистической революции не было ни Беларуси, ни ее государственности. В толпе со скромным букетом белых хризантем в память о красной дате календаря встречаются студенты из Поднебесной. Как известно, они о коммунизме знают не только из томов истории.

Ван Фаха, студент Белорусского государственного университета:

Сегодня большой праздник. Размах не тот, что еще несколько десятилетий тому, но локально день октябрьского переворота еще отмечают.

Анасасия Дехтяр, СТВ:

А это, так сказать, минская кузня Октябрьской революции. Дом І съезда РСДРП. В 1898 году 9 делегатов тайно собрались за столом переговоров. Ленина среди участников не было, хотя было время ходил такой исторический миф, что в Минск наведывался и Ильич. Но он был с собравшимися лишь сердцем и душой, так как физически находился в ссылке. Маленькими шагами история шла к Октябрьской революции. В красный день календаря, спустя 100 лет, призрак ушедшей эпохи оживает и здесь. Вывеска с призывом на красном полотне с утра манит гостей. Здесь звучат ретро-мелодии и работает «свободный микрофон», в который каждый желающий может прочесть стихи ушедшей эпохи. Кроме того, здесь подготовили уникальную экспозицию «Минск-1917», которая рассказывает о событиях в городе во время эпохальных событий, его общественной и политической жизни.