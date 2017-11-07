Минчанин Сергей Русаков собрал в гараже электромобиль: корреспондент СТВ провела тест-драйв

Новости Беларуси. Электрокар своими руками. Минчанин собрал в гараже современный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разработку инновационного проекта ушло два года, а сейчас изобретатель думает, как усовершенствовать машину. Ведь именно за такими разработками уже не только будущее, а настоящее, уверен автомеханик. Это первый и пока единственный электромобиль в Беларуси, собранный своими руками. Компактный и маневренный. Без подзарядки он может преодолеть больше сотни километров. А восполнить недостаток энергии можно практически от любой розетки.

Сергей Русаков:

Обычная вилка на 220 вольт, заряжаю в гараже на работе.

Белорусский Никола Тесла создал прототип электрокара примерно за 2 года. Говорит, сразу в его идею не верил никто, а сейчас от желающих протестировать чудо техники просто нет отбоя.

Ольга Коршун, СТВ:

Внешне электромобиль практически ничем не отличается от обычного, разве что нет выхлопной трубы. Но самое интересное скрыто внутри. Машина едет практически бесшумно и способна разгоняться до 60 километров в час буквально за 5 секунд.

Чтобы собрать электрокар в домашних условиях, Сергей купил недорогую иномарку и полностью поменял начинку. От батареи до двигателя – все собирал сам. А когда испытывал дефицит деталей, буквально переосмысливал действительность. Спидометр велосипеда показывает скорость электрокара. Нашло свое место и зарядное устройства для ноутбука.

Сергей Русаков:

У меня бортового напряжения – аккумулятора на 12 вольт – нет, как обычно стратер. У меня использованы обычные блоки питания, их достаточно, нет необходимости дополнительного веса в виде аккумулятора.

Изобретатель подчеркивает, он только на пути к совершенству. Да и главное для Сергея – не внешний вид авто, а его практичность. К примеру, здесь два багажника. После доработки появится и рекуперация. Но уже сейчас автомобиль полностью оправдал ожидания мастера.

Сергей Русаков:

Машина с ДВС всегда нужно будет заправлять и ремонтировать. Экономии вы не увидите никогда. А на электрокаре можно ездить на работу и с работы, при этом через несколько лет можно отбить его в ноль.