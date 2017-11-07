Капсулу с посланием потомкам вскрыли в Гомеле

Новости Беларуси. «Мы передаем вам эстафету борьбы и труда, небывалых свершений и грандиозных побед» – 7 ноября в Гомеле распечатали и прочли послание потомкам, оставленное полвека назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это время капсула с текстом хранилась в Кургане Славы.

Мемориал был торжественно открыт в ноябре 1967 года, тогда же на торжественном митинге гомельчане завещали вскрыть капсулу в 2017 году. Сегодня ее извлекли, послание доставили на центральную площадь города и зачитали.