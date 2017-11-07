Капсулу с посланием потомкам вскрыли в Гомеле
Новости Беларуси. «Мы передаем вам эстафету борьбы и труда, небывалых свершений и грандиозных побед» – 7 ноября в Гомеле распечатали и прочли послание потомкам, оставленное полвека назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это время капсула с текстом хранилась в Кургане Славы.
Мемориал был торжественно открыт в ноябре 1967 года, тогда же на торжественном митинге гомельчане завещали вскрыть капсулу в 2017 году. Сегодня ее извлекли, послание доставили на центральную площадь города и зачитали.
Муза Огай, житель Гомеля:
Все, что было, это наше. И никому, и никогда в нашей памяти и в наших сердцах это не разрушить.
Алексей Головацкий, ветеран Великой Отечественной войны:
Кто бы мог подумать, что мы доживем до этих пор. Это большое счастье, что мир на земле. Какой мир сейчас в Беларуси! Все завидуют. И я рад, что я белорус.
Традицию посланий в Гомеле решили продолжить. Новый текст утвердили накануне на торжественном заседании общественности области. А 7 ноября капсула с письменным посланием к потомкам в 2067 год была заложена на главной площади города. Это пожелание мира и счастливой жизни независимой стране.