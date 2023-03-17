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Валерий Мицкевич: молодёжь зачастую видит то, чего не видит старшее поколение

17 марта 2023 07:45
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Новости Беларуси. Об истории и значении символики, правах и обязанностях гражданина Беларуси. Во время диалоговой площадки в Лиде, приуроченной ко Дню Конституции, говорили об Основном законе как гаранте суверенного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич: молодёжь зачастую видит то, чего не видит старшее поколение-1

Лейтмотивом встречи подростков с вице-спикером Палаты представителей стала тема повышения гражданской ответственности. Молодые и активные, целеустремленные – они интересовались возможностями проявить себя, рассуждали о патриотизме, в торжественной обстановке получили паспорта и членские билеты БРСМ.

Валерий Мицкевич: молодёжь зачастую видит то, чего не видит старшее поколение-4

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодняшняя молодежь это завтрашнее будущее страны. Зачастую они видят то, чего не видит старшее поколение. И когда вырабатываются какие-то решения, какие-то мнения, предложения, надо учитывать мнение всех. Потому что у каждого есть своя крупица правильных мыслей, идей. И наше общество – это совокупность всех: и молодых людей, и пожилых. Поэтому, конечно, надо учитывать.

Валерий Мицкевич: молодёжь зачастую видит то, чего не видит старшее поколение-7

В мероприятии приняли участие представители Молодежного парламента образовательных учреждений Лидского района, пионеры и активисты БРСМ.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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