Валерий Мицкевич: молодёжь зачастую видит то, чего не видит старшее поколение

Новости Беларуси. Об истории и значении символики, правах и обязанностях гражданина Беларуси. Во время диалоговой площадки в Лиде, приуроченной ко Дню Конституции, говорили об Основном законе как гаранте суверенного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейтмотивом встречи подростков с вице-спикером Палаты представителей стала тема повышения гражданской ответственности. Молодые и активные, целеустремленные – они интересовались возможностями проявить себя, рассуждали о патриотизме, в торжественной обстановке получили паспорта и членские билеты БРСМ.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодняшняя молодежь – это завтрашнее будущее страны. Зачастую они видят то, чего не видит старшее поколение. И когда вырабатываются какие-то решения, какие-то мнения, предложения, надо учитывать мнение всех. Потому что у каждого есть своя крупица правильных мыслей, идей. И наше общество – это совокупность всех: и молодых людей, и пожилых. Поэтому, конечно, надо учитывать.