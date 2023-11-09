«Великий камень» 6-й год подряд участвует в международной выставке импорта в Шанхае

В Шанхае продолжает работу выставка импорта. Более 220 компаний-продавцов и свыше 340 покупателей подписали уже около 140 соглашений о намерениях сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспо помогает потребителям и производителям со всего мира находить друг друга, способствуя расширению деловых и культурных обменов, а также привлечению инвестиций. Беларусь представила здесь широкий спектр продукции. Шестой год подряд участвует индустриальный парк «Великий камень».

Артур Детков, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Мы на самом деле каждый год ждем эту выставку с нетерпением, готовимся к ней. И каждый раз мы стараемся достигать все больших и лучших результатов. На одной из выставок было заключено несколько соглашений о сотрудничестве с резидентами. То есть как раз на этой выставке новые компании присоединились к индустриальному парку «Великий камень».

Импортное экспо в Шанхае завершится 10 ноября, но организаторы и участники уже начинают готовиться к выставке 2024 года и подчеркивают ее положительное влияние на бизнес.