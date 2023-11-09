Информационную политику Союзного государства обсудят на заседании в Минске

Общее информпространство и единый рынок связи, исполнение бюджета на 2023 год – эти темы сегодня обсудят союзные парламентарии. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи состоится в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем примут представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств связи и информатизации Беларуси, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также руководители СМИ. Разговор пойдет об исполнении плана мероприятий по созданию общего информационного пространства и реализации отраслевой союзной программы, а также о совместных подходах в борьбе с развязанной в отношении Союза Беларуси и России информационной войной. Вызовы, с которыми сталкиваются наши государства в этой сфере, сегодня общие.