В Беларуси соцработники помогут пожилым людям из сельской местности пережить холода с комфортом

Как пережить холода с комфортом? В Беларуси для одиноких пожилых людей из сельской местности социальные службы предлагают несколько вариантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Министерстве труда и соцзащиты, один из них – так называемый дом-зимовка. В этом случае одинокий пожилой человек может переселиться на время к другому, у которого жилье лучше. Вместе они будут вести хозяйство, а помощь окажет социальный работник. Еще один вариант на случай, если состояние жилья в сельской местности критично.

Здесь подключатся местные власти, они предоставят пожилым возможность временно переселиться на благоустроенные государственные квадратные метры – это дома сезонного или совместного самостоятельного проживания. По последним данным, в нашей стране организовано более 280 домов-зимовок, в них заселились почти 600 пожилых граждан.