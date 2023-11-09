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ЦИК проведёт двухдневное выездное заседание в Могилёве

09 ноября 2023 06:10
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Беларусь готовится к важной электоральной кампании. Повышение правовой культуры граждан, избрание Молодежного совета и подписание плана совместных с Министерством образования мероприятий – такова программа двухдневного выездного заседания Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК проведёт двухдневное выездное заседание в Могилёве-1

Оно начнется 9 ноября в Могилеве. В повестке вопросы, касающиеся подготовки к единому дню голосования. Также запланированы первое заседание Молодежного совета при ЦИК Беларуси, встреча председателя комиссии с общественным активом региона, открытый диалог студентов Могилевского государственного университета имени Кулешова с членами ЦИК. В мероприятии примут участие депутаты Палаты представителей.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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