ЦИК проведёт двухдневное выездное заседание в Могилёве

Беларусь готовится к важной электоральной кампании. Повышение правовой культуры граждан, избрание Молодежного совета и подписание плана совместных с Министерством образования мероприятий – такова программа двухдневного выездного заседания Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно начнется 9 ноября в Могилеве. В повестке вопросы, касающиеся подготовки к единому дню голосования. Также запланированы первое заседание Молодежного совета при ЦИК Беларуси, встреча председателя комиссии с общественным активом региона, открытый диалог студентов Могилевского государственного университета имени Кулешова с членами ЦИК. В мероприятии примут участие депутаты Палаты представителей.