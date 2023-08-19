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Народные приметы на конец августа: как по воде на реке узнать погоду на осень и зиму?

19 августа 2023 16:45
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 августа Мирон Ветрогон. В этот день бывают сильные ветры, рассказали в программе «Плюс-минус». «Каков Мирон Ветрогон, таков и январь».

Народные приметы на конец августа: как по воде на реке узнать погоду на осень и зиму?-1

23 августа день Лаврентия. В этот день все воды стынут. Смотрят в полдень на воду в реках и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима – без вьюг и злых метелей. Если сильные дожди или жара, то будет так долго, всю осень.

27 августа Михей. Средний срок начала листопада. Если журавли полетят в этот день, то к середине октября ожидается мороз, а нет, то зима позже придет. В народе знали: «Михей с бурей – к ненастному сентябрю», «На Михея дуют ветры-тиховеи – к ветреной осени».

Народные приметы на конец августа: как по воде на реке узнать погоду на осень и зиму?-4

Аномальная жара отступит, пройдут дожди. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце августа.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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