Есть книга весом 26 кг. Почему стоит посетить Музей белорусского книгопечатания в Полоцке?

Под шелест страниц отправляемся в литературное путешествие в Полоцк. От древних рукописей до электронных книг. Музей белорусского книгопечатания как захватывающий фильм про эволюцию слова. Драгоценность страны. Родина бумаги – Китай. Но интересно другое. До XVIII века ее не изготавливали, а отливали. Старую ткань измельчали на специальных мельницах. Затем смешивали с водой до тестообразной массы. Под прессом отжимали лишнюю влагу. Высушивали. Отбеливали, и только потом создавали заветные страницы. Труд нелегкий, оттого книги могли позволить только очень состоятельные люди.

Славина Гаврилова, заведующий Музеем белорусского книгопечатания: Бумага ручного отлива имеет очень интересную особенность, секрет видно, если эту бумагу подсветить. Могут быть разнообразные изображения, гербы, монограммы, филиграни, так принято называть эти водяные знаки, говорят нам о владельце фабрики, на которой была произведена эта бумага. Мастер как будто оставлял подпись. Легко даже примерно датировать книгу, определить, кто отлил эту бумагу и даже когда (по специальным каталогам).

Личность, полная тайн и загадок, Франциск Скорина, с которого начинается история восточнославянской печатной книги. В биографии просветителя пробелов больше, чем фактов. Родился и получил начальное образование в Полоцке. Латынь стала золотым ключом к европейским вузам. За рубежом он открывает мир печатной книги. К 27 годам он защитил две докторские, открыл типографию, перевел книги Библии и создал свою в 23 книги. А еще у него была прекрасная жена Маргарита и двое сыновей.

Славина Гаврилова:

Он имел огромный кругозор, он был человеком своего времени, эпохи Возрождения. Для него человек как таковой был очень важен. Библию он печатал, вспомните титульный лист – Богу ко чти и людям посполитым к доброму научению. Он знал, что по книгам Библии учатся дети, а ее надо сделать доступной. Он сам поместил свое изображение в одну из книг. Сигнет, знак Скорины, Солнце, поглощающее Луну. А это лампа. Здесь на портрете, как утверждают ученые, зашифрованы все ответы о том, кто работал со Скориной. Некоторые имена мы знаем – Якуб Бабич, он предоставил помещение для типографии Скорины в Вильно.