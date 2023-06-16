Есть книга весом 26 кг. Почему стоит посетить Музей белорусского книгопечатания в Полоцке?
Под шелест страниц отправляемся в литературное путешествие в Полоцк. От древних рукописей до электронных книг. Музей белорусского книгопечатания как захватывающий фильм про эволюцию слова. Драгоценность страны. Родина бумаги – Китай. Но интересно другое. До XVIII века ее не изготавливали, а отливали. Старую ткань измельчали на специальных мельницах. Затем смешивали с водой до тестообразной массы. Под прессом отжимали лишнюю влагу. Высушивали. Отбеливали, и только потом создавали заветные страницы. Труд нелегкий, оттого книги могли позволить только очень состоятельные люди.
Славина Гаврилова, заведующий Музеем белорусского книгопечатания:
Бумага ручного отлива имеет очень интересную особенность, секрет видно, если эту бумагу подсветить. Могут быть разнообразные изображения, гербы, монограммы, филиграни, так принято называть эти водяные знаки, говорят нам о владельце фабрики, на которой была произведена эта бумага. Мастер как будто оставлял подпись. Легко даже примерно датировать книгу, определить, кто отлил эту бумагу и даже когда (по специальным каталогам).
Личность, полная тайн и загадок, Франциск Скорина, с которого начинается история восточнославянской печатной книги. В биографии просветителя пробелов больше, чем фактов. Родился и получил начальное образование в Полоцке. Латынь стала золотым ключом к европейским вузам. За рубежом он открывает мир печатной книги. К 27 годам он защитил две докторские, открыл типографию, перевел книги Библии и создал свою в 23 книги. А еще у него была прекрасная жена Маргарита и двое сыновей.
Славина Гаврилова:
Он имел огромный кругозор, он был человеком своего времени, эпохи Возрождения. Для него человек как таковой был очень важен. Библию он печатал, вспомните титульный лист – Богу ко чти и людям посполитым к доброму научению. Он знал, что по книгам Библии учатся дети, а ее надо сделать доступной. Он сам поместил свое изображение в одну из книг. Сигнет, знак Скорины, Солнце, поглощающее Луну. А это лампа. Здесь на портрете, как утверждают ученые, зашифрованы все ответы о том, кто работал со Скориной. Некоторые имена мы знаем – Якуб Бабич, он предоставил помещение для типографии Скорины в Вильно.
Книги-рекордсмены – отдельная глава музея. От «12 речей» – самого старинного венецианского издания 1558 года – до самого огромного. 97 сантиметров, 26 килограммов, середина XIX века. Вашему вниманию – шедевр, посвященный коронации Александра II. Таких гигантов было создано всего 200 экземпляров для самых почетных гостей. В них подробнейшее описание от экипажей до меню. Ценнейший экспонат – подарок коллег из Эрмитажа.
Славина Гаврилова:
Это московское издание середины XVII века. Это самая толстая книга в нашей коллекции. Посмотрите, какими замками массивными она скреплена, ведь книжный блок нужно было защищать от разрывов. Это также защищало и от мышей, которые были грозой для любой книги, которая делалась из ткани. Устав «Око Церковное», в ней более 2 300 страниц, а уставы – это тексты, которые даже заучивались наизусть.