Новости Беларуси. Создание позитивного имиджа людей старшего поколения. Информационная стратегия по активному долголетию подписана в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ разработан Министерством труда и соцзащиты совместно с Фондом ООН в области народонаселения.

Проект рассчитан на два года и включает ряд мероприятий: от проведения рекламных кампаний до обучения журналистов и работников социальной сферы. Есть и другие идеи, которые помогут подобрать нужные краски для картины о закате жизни. Ведь на полотне в этот момент сияние солнца одинаково ярко, как при восходе. Стареть красиво и с удовольствием – как этого достичь? Всегда подскажут специалисты.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Комплексный документ, который направлен на учет потребностей пожилых граждан в различных сферах жизнедеятельности. Мы сегодня видим, что пожилые люди становятся наиболее быстрорастущим сегментом населения нашей страны. Сегодня это уже 16 % в общей численности населения. К 2030 году каждый пятый белорус достигнет возраста 65+. И безусловно, эти вопросы важно учитывать в выстраивании государственной политики.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Эта целенаправленная деятельность всех заинтересованных: средств массовой информации, социальных служб, учреждений образования – направлена на то, чтобы достичь результата.