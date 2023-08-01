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Водолазы МЧС нашли в акватории белорусской реки останки мамонта

01 августа 2023 13:27
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Дайверы МЧС Гомельского областного управления нашли фрагменты останков животного, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. 

Водолазы МЧС нашли в акватории белорусской реки останки мамонта-1

Фото: Telegram МЧС Беларуси

Это произошло сегодня в 14:10 при изучении реки Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района. Эксперты из музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что скорее всего водолазы достали из воды останки мамонта.

 

# Дикие животные # общество

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