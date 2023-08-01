Водолазы МЧС нашли в акватории белорусской реки останки мамонта

Дайверы МЧС Гомельского областного управления нашли фрагменты останков животного, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Дайверы МЧС Гомельского областного управления нашли фрагменты останков животного, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram МЧС Беларуси
Это произошло сегодня в 14:10 при изучении реки Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района. Эксперты из музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля подтвердили, что скорее всего водолазы достали из воды останки мамонта.