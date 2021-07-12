«Ведут к потере рабочих мест». Что говорят простые белорусы о санкциях?

Новости Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерация профсоюзов Беларуси стала площадкой для тех, кто устал молчать. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены в более чем в 30-часовой видеоролик. Обращение направлено политикам стран Евросоюза.

Я – медицинская сестра старшая учреждения здравоохранения Несвижская центральная районная больница – выступаю против санкций в отношении Республики Беларусь. Я за мирную, процветающую Беларусь.