«Ведут к потере рабочих мест». Что говорят простые белорусы о санкциях?

Новости Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 5 000 работников предприятий всех регионов страны и сфер экономики высказались против санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федерация профсоюзов Беларуси стала площадкой для тех, кто устал молчать. На интернет-портале национального профцентра собраны тысячи мнений людей о санкционной политике коллективного Запада. Все они объединены в более чем в 30-часовой видеоролик. Обращение направлено политикам стран Евросоюза.
Я – медицинская сестра старшая учреждения здравоохранения Несвижская центральная районная больница – выступаю против санкций в отношении Республики Беларусь. Я за мирную, процветающую Беларусь.
Я – Прохорик Владимир Николаевич, председатель первичной профсоюзной организации КУП «Слуцкое ЖКХ» – выступаю против санкций Евросоюза, которые ведут к потере рабочих мест и снижению заработной платы наших работников. Я за те социальные гарантии, которые обеспечиваются в нашем государстве. Я хочу жить и работать в мирной, процветающей Беларуси.
Люди понимают, что санкции Евросоюза и США в первую очередь ударят по их зарплатам, пенсиям и пособиям. Такие меры не являются законными. Более того, нарушают одно из главных прав человека: право на труд. Белорусы готовы защищать это право. Об этом они говорят с друзьями, в трудовых коллективах и семьях.
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